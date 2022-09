POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Parkplatz E-Center

Wittlich (ots) - Verkehrsunfallflucht in Wittlich Auf dem Parkplatz "Rommelsbach" in Wittlich kam es zu einer Unfallflucht. Die 25-jährige Geschädigte parkte ihren Pkw, VW Jetta, gegen 15:00 Uhr, auf dem Parkplatz "Rommelsbach" in Wittlich. Am 08.09.2022, gegen 15:00 Uhr, bemerkte sie dann, dass ihr Personenkraftwagen durch ein anderes Fahrzeug an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Am Fahrzeug entstand ...

