Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auseinandersetzung am Gerhard-Jahn-Platz + Vier platte Reifen + Schlösser zugeklebt + Auto beschädigt - 22-Jähriger festgenommen + Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Auseinandersetzung am Gerhard-Jahn-Platz

Die Polizei bittet nach einer Auseinandersetzung, die im Vorraum der Volksbank am Pilgrimstein begann und sich dann nach draußen auf den Gerhard-Jahn-Platz verlagerte, um Hinweise, die zur Identifizierung eines geflüchteten Beteiligten beitragen könnten. Der Vorfall passierte in der Nacht zum Sonntag, 28. November gegen Mitternacht. Der Gesuchte ist zwischen 35 und 40 Jahre alt und ca. 1,85 Meter groß. Er hat kurze blonde bis hellbraune Haare, und er trug zur Tatzeit eine grüne Jacke und eine Jeans. Dieser Mann hielt sich wie drei weitere Zeugen und das spätere Opfer in dem Vorraum der Bank auf, um im Warmem auf den Bus zu warten. Nach Angaben der anderen murmelte der Mann ständig leise beleidigende und rassistische Äußerungen vor sich hin. Darauf angesprochen schlug er unvermittelt zu und traf mit einem Fausthieb einen 16-Jährigen am Kopf. Die drei Begleiter griffen ein und das Geschehen verlagerte sich dabei nach draußen. Letztlich trennten sich die Wege, bevor die Polizei eintraf. Das Opfer und die drei Zeugen fand die Polizei am Hauptbahnhof. Der Gesuchte flüchtete zu Fuß über den Pilgrimstein. Die Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Wer hat das Geschehen vor der Bank noch mitbekommen? Wer kann den gesuchten Mann noch näher beschreiben oder Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Vier platte Reifen

In der Nacht zum Sonntag, 28. November, stach ein noch unbekannter Täter alle vier Reifen eines gelben VW Arteon platt. Das Auto parkte auf dem Parkplatz der Robert-Koch-Straße 3. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Fahrer kehrte um kurz nach 02 Uhr zu seinem Auto zurück. Wer hat also vor 02 Uhr Beobachtungen in der Robert-Koch-Straße gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Schlösser zugeklebt

Vermutlich handelt es sich bei der in die Türschlösser eingebrachten Substanz um Sekundenkleber. Das Vorgehen führte letztlich im Ergebnis dazu, dass kein Schlüssel mehr ins Schloss ging und ein Austausch notwendig war. Der Schaden beträgt mindestens 1500 Euro. Tatzeit der Sachbeschädigung war zwischen 14 Uhr am Freitag und 09.15 Uhr am Samstag, 27. November. Tatort ein Wohn- und Geschäftshaus am Anfang der Bahnhofstraße. Betroffen waren die beiden Zugangstüren zu einer Praxis im ersten Stock. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Haus bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Auto beschädigt - 22-Jähriger festgenommen

Nachdem er zuvor durch die Wolfstraße an geparkten Autos vorbeilief und auf diese einschlug, nahm die Polizei aufgrund des schnellen und richtigen Vorgehens eines Zeugen einen 22 Jahre jungen Mann vorübergehend fest. Der Alkotest am Samstag, 27. November, um 07.55 Uhr zeigte 2,02 Promille. Es stellte sich heraus, dass zumindest an einem Auto, einem schwarzen VW Golf, ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Dieses Auto hatte der Festgenommene mit Schlägen und Tritten traktiert und dabei Beulen und Kratzer an mehreren Stellen verursacht sowie eine Fensterscheibe der Beifahrerseite zertrümmert.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Hommertshausen - Frontalzusammenstoß vermieden -Unfall bei Ausweichmanöver

Die 18 Jahre junge Fahrerin eines weißen Seat wich einem entgegenkommenden roten Auto aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver kollidierte der weiße Seat mit einem parallel zur Fahrbahn vor dem Haus Scheld-Lahn-Straße 28 geparkten Ford. Es kam an beiden Autos zu Schäden an den Außenspiegeln. Das rote Auto, vermutlich ein BMW, fuhr ohne anzuhalten weiter Richtung Mornshausen. Der Unfall war am Samstag, 27. November, gegen 15 Uhr, in Hommertshausen in den Kurven der Schelde-Lahn-Straße beim Abzweig nach Silberg. Wer hat die Situation beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem gesuchten roten Auto geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Stadtallendorf - Unfallflucht in der Pommernstraße - Blauer Renault Twingo beschädigt

Am Sonntag, 28. November, um 11 Uhr stellte der Besitzer einen Unfallschaden an der Fahrertür seines blauen Renault Twingo fest. Der Schaden entstand nach den Spuren höchst wahrscheinlich durch einen Verkehrsunfall und beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Unfall könnte tatsächlich zurückliegen bis zum Donnerstag, 28. Oktober. An diesem Tag hatte der Besitzer sein Auto um 15 Uhr unbeschädigte auf dem Parkplatz des Wohnhauses Pommernstraße 4 abgestellt. Die Spuren ergaben keine Hinweise zu verursachenden Fahrzeug. Wer hat in dem zurückliegenden Monat auf dem Parkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem blauen Twingo gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Hartenrod - Aufmerksame Zeugin

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist zumindest die Schadensregulierung gewährleistet. Die Zeugin beobachtete am Samstag, 27. November, um kurz nach 17 Uhr, an der Einmündung Schlierbacher Straße/ Am Loh einen Verkehrsunfall und sah, wie der Fahrer des verursachenden gelben Ford Transit vom Unfallort wegfuhr, ohne sich um die Regulierung des Schadens an dem blauen BMW zu kümmern. Die Zeugen notierte sich das Kennzeichen und rief die Polizei. Der Fahrer des Fords war rückwärts in die Straße Am Loh und dabei gegen den geparkten BMW gefahren. Am BMW entstand an der vorderen Stoßstange ein leichter Schaden.

Marburg - Flucht nach Parkplatzrempler dank aufmerksamer Zeugin geklärt

Dank einer aufmerksamen zeugen klärte die Polizei eine Verkehrsunfallflucht und der Besitzer des angefahrenen Autos bleibt nicht auf seinem Schaden sitzen. Nach der Zeugenaussage stieß der Fahrer eines Audi A 1 am Freitag, 26. November, um kurz nach Mittag, beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Rudolf-Bultmann-Straße gegen einen grauen Citroen C 1 und fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Unter dem Verdacht, den Audi gefahren zu haben, steht ein 64 Jahre alter Mann. An beiden Autos entstanden Schäden von jeweils mindestens 1000 Euro.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell