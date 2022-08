Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und verursacht Sachschaden

Anklam (LK VG) (ots)

Am 14.08.2022 kam es gegen 06:55 Uhr auf der B 109, zwischen der Peenebrücke und der Eisenbahnbrücke, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 35-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Kia Sorento befuhr die B 109 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Redoute. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und kam in der Folge ca 30 m von der Straße entfernt auf einer Wiese zum Stillstand. Dabei wurde der PKW so stark beschädigte, dass der Einsatz eines Abschleppunternehmens erforderlich war. Um den PKW zu bergen, musste die B 109 für den Zeitraum von 1,5 Stunden halbseitig gesperrt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca.4000 Euro. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

