POL-KR: Linn: Katalysatordiebe flüchten - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Die Polizei Krefeld, die Stadt Krefeld und der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) haben am Mittwoch, den 28. September, mehrere Problemimmobilien auf der Dießemer Straße kontrolliert, da diese in der Vergangenheit mehrfach behördlich aufgefallen waren. In einem Haus wurden ungenehmigte Umbauten und ...

mehr