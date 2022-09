Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und Stadt Krefeld: - Präsenzkonzept Innenstadt - Gemeinsame Kontrolle einer Problemimmobilie

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld, die Stadt Krefeld und der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) haben am Mittwoch, den 28. September, mehrere Problemimmobilien auf der Dießemer Straße kontrolliert, da diese in der Vergangenheit mehrfach behördlich aufgefallen waren.

In einem Haus wurden ungenehmigte Umbauten und Nutzungsänderungen sowie einige brandschutztechnische Mängel festgestellt. Der Eigentümer wird nun kurzfristig von der Stadt Krefeld aufgefordert, einen ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. In allen Häusern kontrollierten Mitarbeitende der Stadt Krefeld, ob Personen illegal im Gebäude leben. Keine der dort gemeldeten Personen lebt noch in dem Haus. Die in der Immobilie angetroffenen Personen sind alle noch nicht angemeldet. Eine Aktualisierung des Meldebestandes wird nun erfolgen. Die zuvor getroffenen Maßnahmen des KBK zur Festlegung der Größe der Müllbehältnisse wurde vor Ort überprüft und nunmehr für ausreichend erachtet. Im Haus vorhandener Sperrmüll wird in den nächsten Tagen entsorgt. Bei der Besichtigung der Räume stellten Polizeibeamte ein Fahrrad und einen E-Scooter sicher, deren Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten. Ob sie aus Straftaten stammen, wird nun ermittelt.

In einer benachbarten Immobilie, die ebenfalls überprüft wurde, wurden keine wesentlichen Mängel festgestellt.

Es ist der dritte Einsatz in diesem Jahr im Viertel. Erst im August hatten die Polizei Krefeld, die Steuerfahndung Düsseldorf und die Stadt Krefeld eine Problemimmobilie auf der Seidenstraße kontrolliert und hier festgestellt, dass diese zur Unterbringung von Arbeitskräften genutzt wird. Die Unterbringung steht im Widerspruch der Baugenehmigung als Wohngebäude. Auch erhebliche Brandschutzmängel wurden in Teilen des im August überprüften Gebäudes erfasst. Diese Räume wurden noch vor Ort versiegelt und die Nutzung untersagt. Einen weiteren großen Einsatz gab es Anfang des Jahres - ebenfalls in der erweiterten Nachbarschaft. Im Rahmen des Präsenzkonzeptes Innenstadt werden Polizei und Stadt Krefeld auch zukünftig weitere Kontrollen sogenannter Problemimmobilien durchführen. (341)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell