POL-KR: Geschwindigkeitskontrollen in der 41. Kalenderwoche

Krefeld (ots) - Zwei Frauen haben sich am Sonntag (2. Oktober 2022) mit einem Trick Zugang zur Wohnung eines 82-Jährigen verschafft. Am Mittag hatten sie den Senior auf dem Hauptfriedhof angesprochen und sich als alte Bekannte ausgegeben. Während sie vorgaben, von ihm Geld gewechselt haben zu wollen, wühlten sie in seinem Portemonnaie und stießen dabei auf seine ...

mehr