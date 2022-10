Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: 29-jähriger PKW-Fahrer flüchtet vor Polizei und beschädigt mehrere Streifenwagen

Krefeld (ots)

Heute Morgen (7. Oktober 2022) gegen 3:30 Uhr hat ein Zeuge einen Autofahrer gemeldet, der auf dem Glockenspitz in Schlangenlinien unterwegs war und mehrere rote Ampeln ignorierte. Hinzugezogene Polizeibeamte versuchten den Mann zum Anhalten zu bringen, woraufhin dieser beschleunigte und in eine Sackgasse fuhr. Die Beamten näherten sich dem PKW zu Fuß. Der Volvo-Fahrer wendete und touchierte dabei den Streifenwagen. Eine weitere Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf. An der Breitenbachstraße fuhr der Mann auf einen Anwohnerparkplatz. Dort stieß er mit einem Metallpoller zusammen, setzte den Rückwärtsgang ein und fuhr auf den Streifenwagen auf. Die Beamten stießen seine Fahrertür auf, woraufhin er weiter das Gaspedal betätigte. Er kollidierte mit einem Dixi-Klo, zwei Fahrrädern und einem Zaun. Schließlich konnte er von Polizeibeamten gestellt und festgenommen werden. Während der etwa sechs-Minuten-andauernden Verfolgungsfahrt wurde niemand verletzt. An den beiden Streifenwagen entstand ein leichter Sachschaden. Den Mann erwartet ein Strafverfahren. (347)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell