Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfälle in Diepholz, Wehrbleck, Stuhr und Twistringen ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 07.40 Uhr wurde ein 17-jähriger Krad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall im Heeder Triftweg leicht verletzt. Der 17-Jährige übersah einen vor ihm verkehrsbedingt halten Pkw und fuhr auf diesen auf. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Krad war nicht fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt rund 2000 Euro.

Wehrbleck - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 07.55 Uhr beabsichtigte ein 85-jähriger Pkw-Fahrer von der Dorfstraße in Wehrbleck auf die Bundesstraße 214 aufzubiegen. Hierbei übersah er den, auf der Bundesstraße aus Richtung Freistatt kommenden 37-jährigen, vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit sind. Der 85-Jährige, seine 84-jährige Beifahrerin sowie der 37-jährige Pkw-Fahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10000 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall

Ein 21-jähriger Krad-Fahrer erlitt gestern gegen 13.45 Uhr schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall in Stuhr-Heiligenrode. Als er mit seinem Krad die Bundesstraße 439 in Richtung Fahrenhorst befuhr, übersah ein 73-jähriger Pkw-Fahrer beim Einbiegen aus der Neukruger Straße das Krad. Durch den Zusammenprall wird der 21-Jährige schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf rund 11000 Euro beziffert.

Twistringen - Verkehrsunfall

Ein sogenannter Parkplatzunfall endete gestern gegen 11.10 Uhr in Twistringen mit einem Schaden von rund 12000 Euro. Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer wollte mit seinem Pkw den Parkplatz Am Markt verlassen, als plötzlich ein 38-jähriger Pkw-Fahrer in einer Parklücke rangiert und mit dem Pkw des 67-Jährigen kollidiert. Beide Pkw werden stark beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell