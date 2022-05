Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Verkehrsunfallflucht und Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Nienburger Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat Teile einer Baustellenabsicherung beschädigt bzw. zerstört. Danach setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt Richtung Twistringen unerlaubt fort. Am Unfallort sind Fahrzeugteile zurückgeblieben, die auf einen BMW der 3er Serie schließen lassen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Twistringen - Diebstahl

Am heutigen Vormittag zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr wurde einer Frau beim Einkaufen der Rucksack mit sämtlichen Papieren und Bargeld entwendet. Die Frau war zum Einkaufen in einem Markt in der Lindenstraße und hatte den Rucksack in einer Einkaufstasche am Einkaufswagen gehängt. Der unbekannte Täter nutzte einen Augenblick der Unaufmerksamkeit und entwendete der Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

