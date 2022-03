Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ladendiebe greifen Sicherheitsmitarbeiter an

Karlsruhe (ots)

Ein 42-jähriger Sicherheitsangestellter wurde am Freitag gegen 21 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Marstallstraße in Durlach von zwei Mädchen im Alter von 12 und 17 Jahren angegriffen, als er einen vermeintlichen Ladendieb festhielt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete der 42-jährige einen 17 Jahre alten Jugendlichen mutmaßlich bei einem Ladendiebstahl und hielt ihn daraufhin fest. Der wehrte sich aber vehement und rief um Hilfe. Zwei offensichtliche Begleiterinnen eilten herbei und traten und schlugen den Security-Mitarbeiter. Der 17-Jährige konnte dennoch festgehalten und in der Folge den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach übergeben werden.

Das Haus des Jugendrechts Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen räuberischem Diebstahls übernommen.

