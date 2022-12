Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Bundesweiter Warntag am 08.12.2022

Bottrop (ots)

Am 08.12.2022 findet wieder der bundesweite Warntag statt. An diesem Tag werden in ganz Deutschland die unterschiedlichen Warnmittel für den Gefahren- und Katastrophenfall getestet.

Dabei soll auch erstmals die Technik Cell Broadcast eingesetzt werden. Bei diesem System wird automatisch eine SMS an alle im Netz eingeloggten Handys im Gefahrenbereich gesendet. Am Warntag soll dies zentral gesteuert in ganz Deutschland geschehen. Informationen zu Cell Broadcast gibt es beim Bundesamt BK unter www.bbk.bund.de. Auch die WarnApp NINA wird um 11 Uhr zentral ausgelöst.

Die Sirenen im Bottroper Stadtgebiet werden ebenfalls getestet. Um 11 Uhr wird eine Minute lang ein Dauerton zu hören sein (Entwarnung). Nach einer fünfminütigen Pause wird um 11:06 eine Minute lang ein Heulton (Warnung) zu hören sein. Nach einer weiteren fünfminütigen Pause wird um 11:12 Uhr erneut der Dauerton für eine Minute zur Entwarnung zu hören sein.

Hierbei ist zu beachten, dass die Sirenen nicht das komplette Bottroper Stadtgebiet abdecken. Die nicht abgedeckten Bereiche werden im Gefahrenfall mit Lautsprecherfahrzeugen von Polizei und Feuerwehr gewarnt.

Der Warntag dient nicht nur zu technischen Überprüfung der einzelnen Warnmittel. Zusätzlich sollen der Bevölkerung auch die einzelnen Warnmittel nähergebracht werden. Eine gute Übersicht, was beim Ertönen der Sirenen erfolgen sollte, hat das Land NRW unter www.warnung.nrw zusammengestellt.

Die Feuerwehr Bottrop wird am Donnerstag über ihre Kanäle in den sozialen Medien über den Warntag informieren. (Du)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell