Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Wohnungsbrand auf der Prosperstraße

Bottrop (ots)

Bottrop-Batenbrock; Am Samstag Nachmittag bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Prosperstr. eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten sich alle Bewohner des Hauses selbstständig in Sicherheit gebracht. Aus mehreren Fenstern trat Brandrauch ins Freie. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr drangen in die Brandwohnung im 2.Obergeschoss ein und löschten das Feuer. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Lüftungsgerät vom Brandrauch befreit. Die Feuerwehr war mit ca. 25 Einsatzkräften der Feuerwache Innenstadt und der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt ca. 1,5 h vor Ort (Ln).

