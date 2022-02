Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt geparkten PKW

Tawern (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (16.02.2022), zwischen 11:45 - 13:30 Uhr, beschädigt ein bisher unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am Fahrbahnrand geparkten PKW im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite. Der geparkte PKW stand in der Römerstraße in Höhe der dortigen Kindertagesstätte. Anhand der objektiven Spurenlage vor Ort dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt haben. Die entstandene Schadenshöhe liegt schätzungsweise im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen. Tel.:06581-91550

