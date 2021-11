Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 27.11.2021 - Verkehrsunfall in Do-Nette Frontalzusammenstoß zweier Pkw mit hoher Geschwindigkeit

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw wurden drei Fahrzeuginsassen verletzt. Feuerwehr setzt hydraulisches Rettungsgerät ein. Gegen 16:45 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst auf die Emscherallee in Dortmund-Nette gerufen. Im Kreuzungsbereich Emscherallee / Ellighauser Str. waren zwei Pkw mit hoher Geschwindigkeit zusammengestoßen. An der Einsatzstelle eingetroffen, sicherten die Brandschützer als erstes die Unfallstelle ab und begannen mit der Versorgung der Beteiligten. Zusätzlich wurde ein Trupp mit einem Strahlrohr abgestellt, um bei einem eventuellen Brandausbruch sofort eingreifen zu können. Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 22 und 46 Jahren zum Teil schwer verletzt. Einer der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels hydraulischem Rettungsgerät der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Nach einer ersten Versorgung an der Einsatzstelle und während der Rettungsarbeiten transportierten Rettungswagen alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser. An der Unfallstelle waren zudem zahlreiche Ersthelfer und Familienangehörige, die durch die Feuerwehr betreut wurden. Die genaue Unfallursache und die Schadenshöhe werden jetzt von der Polizei ermittelt. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen der Feuerwachen 1 (Mitte), 2 (Eving) und 9 (Mengede) sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

