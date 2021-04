Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Sachbeschädigung durch Axt

Frankenthal (ots)

Am 27.04.2021 gegen 18:20 Uhr wird ein 16-Jähriger in Heßheim im Birkenweg dabei beobachtet, wie er mit einer Axt zunächst gegen einen geparkten PKW und anschließend gegen eine Mauer im Lindenweg schlug. Nach der Mitteilung besorgter Bürger wurde der Jugendliche nachdem er die Axt freiwillig weglegte zunächst von Passanten bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung festgehalten. Der Jugendliche stand augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss und wurde in einem Krankenhaus vorgestellt. Es entstand lediglich Sachschaden an den genannten Gegenständen, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Entsprechende Strafanzeigen erwarten den jungen Mann dennoch.

