Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220831.1 Glückstadt: Diebstahl nach dem Einkauf

Glückstadt (ots)

Nachdem eine Frau am Dienstag in Glückstadt ihre Einkäufe erledigt hatte, entwendete ihr ein Unbekannter ihre Geldbörse, die sie leichtsinnigerweise in einem Beutel am Einkaufswagen verwahrte.

Im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr verließ die Geschädigte mitsamt einem Einkaufswagen den Lidl-Markt in der Nordmarkstraße. Ihr Portemonnaie hängte sie in einem Beutel an den Einkaufswagen. Sie lud die erworbenen Waren in ihr Fahrzeug, brachte den Einkaufswagen weg und bemerkte dann, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Eine verdächtige Person war der 42-Jährige nicht aufgefallen, der Schaden belief sich auf insgesamt 150 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich an die Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 wenden.

Merle Neufeld

