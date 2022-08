Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220830.2 Schmedeswurth: Durchsuchung mehrerer Objekte im Kreis Dithmarschen

Schmedeswurth (ots)

Aktuell findet in Schmedeswurth ein Durchsuchungseinsatz im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des gemeinschaftlichen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge statt. Betroffen von der Maßnahme sind die Wohnung, ein Firmengebäude in Marne sowie eine große Ackerfläche von zwei Beschuldigten. Ziel der Aktion ist Auffinden von Beweismitteln.

Bereits seit dem Vormittag dauert die Durchsuchungsaktion der Heider Kripo auf Anordnung des Amtsgerichtes Itzehoe und mit Unterstützung von Beamten aus Eutin und aus dem Landeskriminalamt Schleswig-Holstein an. Derzeit halten sich die Einsatzkräfte an einem sechs bis sieben Hektar großen, mit Cannabispflanzen bebauten Acker auf. Bei dem Feld samt angrenzendem Betrieb handelt es sich um die Produktionsstätte des Gewerbebetriebes der 58-jährigen Beschuldigten und ihres ebenfalls beschuldigten 26 Jahre alten Sohnes. Die noch laufende Entnahme von Hanfpflanzen zur späteren Feststellung des THC-Gehalts durch Spezialisten dauert an. Ein Gesamtergebnis hinsichtlich der Art und Menge aller aufgefundener Beweismittel sowie ihre Auswertung dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Weitere Auskünfte können seitens der Polizei und der Staatsanwaltschaft aktuell nicht erteilt werden.

Merle Neufeld

