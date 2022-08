Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220829.6 Quarnstedt: Alkoholisierter Autofahrer landet im Graben

Quarnstedt (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist ein Autofahrer in Quarnstedt von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Wie sich herausstellte, stand der Mann mindestens unter dem Einfluss von Alkohol.

Um 04.15 Uhr war ein 39-Jähriger in einem Ford auf der Hagener Straße in Richtung Borsteler Straße aus Richtung Föhrdener Straße kommend unterwegs. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und infolge Trunkenheit geriet der aus dem Kreis Steinburg Stammende mit seinem Puma nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Telefonmast, überschlug sich und landete in einem Graben. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, war der Verunglückte alkoholisiert, eine Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 1,56 Promille. Weil körperliche Anzeichen zudem auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten, musste der 39-Jährige sich mehreren Blutprobenentnahmen stellen. Schwer verletzt kam der Beschuldigte in ein Krankenhaus, an seinem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Der Unfallfahrer wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel verantworten müssen. Den Führerschein nahmen die Einsatzkräfte dem Mann ab.

Merle Neufeld

