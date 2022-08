POL-IZ: 220830.1 Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss

Nordhastedt (ots) - Aus noch unklarer Ursache ist am Samstag ein landwirtschaftliches Gebäude in Nordhastedt in Flammen aufgegangen. Das Feuer zerstörte das Objekt komplett, der Schaden dürfte im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Gegen 18.40 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Straße Westerwohld aus, nachdem dort eine Scheune zu brennen begonnen hatte. In dem Objekt befanden sich Heu und Stroh sowie ein ...

