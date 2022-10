Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall in Bottrop

Am Dienstag den 25.10.22 kam es gegen 05:40 Uhr auf der Borbecker Str. in Fahrtrichtung Essen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die Fahrer der Fahrzeuge konnten sich ohne Hilfe aus ihren Fahrzeugen befreien und wurden vom Rettungsdienst in Krankhäuser zur weiteren Untersuchung gebracht. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Essen musste aufgrund des Unfalls komplett gesperrt werden. Im weiteren Verlauf unterstützte die Feuerwehr die Polizei bei der Unfallaufnahme, die die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat. (Bo)

