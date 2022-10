Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brand in einem ehemaligen Industriebetrieb

Bottrop (ots)

Um 06:02 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop am heutigen Donnerstag zu einem Brand in einem ehemaligen Industriebetrieb im Gewerbegebiet An der Knippenburg gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der Eingangsbereich der ca. 25.000 m² großen Halle in voller Ausdehnung. Umgehend wurde eine massive Brandbekämpfung über mehrere Strahlrohre und eine Drehleiter eingeleitet. Weitere Einheiten erkundeten im Inneren der Halle die genaue Brandausbreitung. Nachdem klar war, dass das Feuer auf den Eingangsbereich und einige ehemalige Werkstätten begrenzt war, wurde eine zweite Drehleiter ebenfalls zur Brandbekämpfung im Eingangsbereich eingesetzt. Da bereits einige Teile der Decke herabstürzten, konnten die Einsatzkräfte das Feuer lediglich von außen bekämpfen.

Zwar konnte das offene Feuer sehr schnell gelöscht werden, allerdings brannte es in den Zwischendecken und Dehnungsfugen weiter. Um einen genauen Überblick über die Brandausbreitung im Deckenbereich zu bekommen, unterstützte der Ortsverein Kirchhellen des Deutschen Roten Kreuzes mit einer Drohne mit Wärmebildkamera. Da zwischenzeitlich erwogen wurde, Teile des Eingangsbereichs einzureißen, um an verborgene Glutnester zu kommen, war der Ortsverband Bottrop des Technischen Hilfswerks ebenfalls an der Einsatzstelle. Diese Maßnahme war schlussendlich jedoch nicht mehr notwendig, da die massiven Löschmaßnahmen von außen den gewünschten Erfolg brachten.

Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 50 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren Vonderort, Boy, Kirchhellen und Feldhausen vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Altstadt stand zusammen mit der Besatzung der Feuer- und Rettungswache 2 für weitere Einsätze im Stadtgebiet in Bereitstellung.

Gegen 11 Uhr verließ der Großteil der Einsatzkräfte die Einsatzstelle. Derzeit ist noch ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Vonderort zur Brandwache vor Ort. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Während des Einsatzes war die Straße An der Knippenburg zwischen den Straßen Am Piekenbrocksbach und Brakerstraße voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Rückstaus im Bereich Gohrweide und Bahnhofsstraße. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Du)

