Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brand im Seniorenheim - Keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Am heutigen Morgen lief um 06:13 Uhr die Brandmeldeanlage eines Seniorenheims an der Kirchhellener Straße ein. Beim Eintreffen der ersten Kräfte berichtete eine Mitarbeiterin, dass es in einem Bewohnerzimmer im Erdgeschoss brennen sollte. Alle Bewohner des betroffenen Bereichs waren bereits durch die Mitarbeiterin in Sicherheit gebracht worden.

Ein Trupp ging unter Atemschutz in das Zimmer vor und konnte eine leichte Verrauchung feststellen. Im weiteren Verlauf entdeckte der Trupp im Badezimmer brennende Textilien. Damit der Brandrauch sich nicht weiter in das Gebäude ausbreiten konnte, wurde die Brandbekämpfung über das Fenster von außen durchgeführt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurden das Badezimmer und die angrenzenden Bewohnerzimmer belüftet.

Die Bewohner der Zimmer und die Mitarbeiterin wurden vom Notarzt untersucht. Alle waren dank der schnellen Reaktion der Mitarbeiterin unverletzt und konnten vor Ort verbleiben. Die letzten Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle um 06:55 Uhr verlassen.

Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 35 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren Altstadt und Fuhlenbrock sowie einer Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (Du)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell