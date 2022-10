POL-COE: Dülmen, Heinrich-Leggewie-Straße/ Einbruch in Bürogebäude

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben einen Zaun des Richard von Weizäcker Berufskollegs beschädigt. Zwischen 16 Uhr am Mittwoch (05.10.22) 9 Uhr am Donnerstag (06.10.22) haben die Täter zwei Zaunelemente aus Metall samt Pfosten beschädigt. Der Zaun gehört zum Schulhof. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

