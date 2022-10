Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hühnerdiebe gestellt

Hamm-Pelkum (ots)

Zwei Hühnerdiebe erwischte die Polizei am Freitagabend, 30. September, in Pelkum.

Eine Zeugin meldete gegen 23.10 Uhr zwei verdächtige Männer an einer Hühnerwiese an der Jupiterstraße. Ein 24-Jähriger konnte von den alarmierten Einsatzkräften noch vor Ort angetroffen werden.

Nach Zeugenangaben stiegen beide über den Zaun und öffneten gewaltsam die Auslassluke der Legehennenbatterie. Als ein Huhn die Flucht vor den Eindringlingen ergriff, liefen die beiden Tatverdächtigen hinterher, traten nach dem Tier, packten es an den Beinen und steckten es in eine Tüte.

Ein 26-jähriger Tatverdächtiger flüchtete dann samt Huhn auf dem Fahrrad und konnte im Rahmen der Fahndung an der Liboriuskirche mit zwei Tüten entdeckt werden. In einer Supermarkttüte hatte er einen warmen Grill, in einer weiteren das lebendige Huhn. Was die Männer mit dem Grill und dem Huhn vorhatten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Henne wurde dem Landwirt wieder wohlbehalten zurückgegeben. Die beiden Männer aus Hamm erwarten nun Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und Einbruchdiebstahl.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell