Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Umfangreiche Personen- und Fahrzeugkontrollen in der Innenstadt

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag, 30. September, führte die Polizei Hamm umfangreiche Kontrollen in der Innenstadt durch.

Zwischen 18.30 und 19.30 Uhr kontrollierten zivile und uniformierte Einsatzkräfte über 60 Personen im Bereich des Bahnhofsviertels. Ein 46-Jähriger versteckte beim Erblicken der Beamten in der Bahnhofstraße vergeblich einen Rucksack. Der Grund war schnell klar: In dem Rucksack befand sich in einer präparierten Einkaufstasche eine vermutlich gestohlene Lederjacke, an der noch das Sicherheitsetikett angebracht war. Gegen den Mann wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

Deutliche polizeiliche Präsenz wurde zwischen 19.30 und 20.15 Uhr auch rund um das Allee-Center gezeigt - hier kontrollierten die Beamten rund 20 Personen.

Ab 20.45 Uhr wurde an einer Kontrollstelle auf der Münsterstraße der Fahrzeugverkehr aus beiden Fahrtrichtungen angehalten. Hierbei stand die Poserszene besonders im Fokus. Die Bilanz bis 23 Uhr: insgesamt 44 Verstöße, darunter zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis. Außerdem muss ein Verkehrsteilnehmer mit einem hohen Bußgeld rechnen - er war alkoholisiert unterwegs. Weitere Verwarn- und Bußgelder wurden aufgrund nicht angelegter Sicherheitsgurte oder der Benutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt verhängt.

Weiter ging es ab Mitternacht mit Personenüberprüfungen im Rahmen der Strategischen Fahndung. Am Parkhaus am Chattanoogaplatz erhielten zehn Personen nach ihrer Kontrolle einen Platzverweis. Gegen eine Person fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen Hausfriedenbruchs. Bis 1.30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte rund 35 Personen rund um die Südstraße.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell