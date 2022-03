Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ertappter Parfüm-Dieb schlägt Ladendetektiv und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein beim Parfüm-Diebstahl in einem Kaufhaus in Kassel ertappter Mann hat am gestrigen Dienstagabend auf der Flucht einen Ladendetektiv geschlagen, der ihn festhalten wollte. Der 22-jährige Sicherheitsmitarbeiter wurde dadurch leicht verletzt. Der Täter flüchtete anschließend mit seiner Beute quer durch die Kasseler Innenstadt. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und bittet um Hinweise auf den flüchtigen Täter.

Der Diebstahl hatte sich gestern gegen 18:30 Uhr in dem Kaufhaus in der Oberen Königsstraße ereignet. Der Detektiv hatte den Mann dabei beobachtet, wie er zwei Packungen Parfüm eingesteckt hatte und anschließend aus dem Geschäft geeilt war. Er sprach den Täter vor dem Kaufhaus auf den Diebstahl an, woraufhin dieser sofort die Flucht antreten wollte. Als der Sicherheitsmitarbeiter den Dieb festhielt, schlug dieser dem 22-Jährigen ins Gesicht und konnte sich aus dem Griff befreien. Allerdings zerriss hierbei die Jacke des Täters. Anschließend verfolgte der Detektiv den Flüchtenden über den Friedrichsplatz und die Untere Karlsstraße in die Oberste Gasse, bis er am Druselturm aus seinem Blickfeld verschwand. Es liegt folgende Täterbeschreibung vor:

- Männlich, ca. 22 Jahre alt, dunklerer Teint, trug eine schwarze Hose und eine braune Jacke.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell