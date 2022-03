POL-KS: Speedmarathon am 24. März: Bekanntgabe zusätzlicher Messstellen in Nordhessen

Kassel (ots) - Kassel: Die Suche nach der vermissten 25 Jahre alten Delina G. aus Kassel, mit der sich die Polizei am gestrigen Dienstag an die Bevölkerung wandte, ist beendet. Nach der Veröffentlichung der Suchmeldung gingen zwei Hinweise bei der Polizei ein, dass sich die 25-Jährige in Äthiopien aufhalten soll. Bei den anschließenden Ermittlungen bestätigte ...

mehr