Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Dieb auf frischer Tat betroffen ++ Egestorf - Radlader beschädigt, Diesel gestohlen

Neu Wulmstorf (ots)

Dieb auf frischer Tat betroffen

Heute (06.04.2021), gegen 00.45 Uhr, drang ein 30-jähriger Mann in ein Restaurant an der Bahnhofstraße ein. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Mann durch ein Fenster in das Gebäude einstgestiegen war und die Polizei alarmiert. Beamte nahmen den 30-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

Egestorf - Radlader beschädigt, Diesel gestohlen

Am Osterwochenende haben sich Unbekannte auf einer Baustelle an der K 5 an einem Radlader zu schaffen gemacht. Die Täter schlugen die Verglasung ein und versuchten, das Fahrzeug kurzzuschließen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Aus einem neben dem Fahrzeug stehenden Lagercontainer zapften die Diebe rund 600 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Zeit zwischen Karfreitag und Ostermontag auf der Baustelle beobachtet wurden, nimmt die Polizei Salzhausen unter der Telefonnummer 04172 986610 entgegen.

