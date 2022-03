Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Einbruch in Bungalow+++versuchter Einbruch in Wohnung+++falsche Handwerker+++Handtasche gestohlen+++Pkw aufgebockt+++Mülltonne angezündet+++Linienbus beschädigt+++Reizgas versprüht+++

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Langobardenstraße, Mittwoch, 16.03.2022, 13:30 Uhr bis 21:00 Uhr,

(jul) In der Zeit von Mittwochmittag bis Mittwochabend verschafften sich die Täter in der Langobardenstraße gewaltsam Zugang in das Einfamilienhaus und entwendeten Goldschmuck. Die Täter versuchten vergeblich die Hauseingangstür und die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzubrechen. Aufgrund der Sicherungseinrichtungen misslang dies. Daraufhin wurde ein Fenster aufgebrochen, durch welches die unbekannten Täter in das Haus gelangten. Nachdem die Täter Goldschmuck im Wert von 1.000 Euro entwendeten flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. An dem Fenster entstand Sachschaden. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

2. Versuchter Einbruch in Wohnung,

Mainz-Kastel, Am Königsfloß, Dienstag, 15.03.2022, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 16.03.2022, 10:15 Uhr,

(jul) Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße "Am Königsfloß" in Mainz-Kastel eine Wohnungstür in einem Seniorenzentrum aufzubrechen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang in das Seniorenzentrum, in dem sich mehrere Wohnungen befinden. Anschließend versuchten die Einbrecher im ersten Obergeschoss eine Wohnungstür gewaltsam aufzubrechen. Da die Wohnungstür mehrfach abgeschlossen war, hielt sie stand und die Täter flüchteten erfolglos in unbekannte Richtung. An der Wohnungstür entstand Sachschaden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 0611 345-0.

3. Mehrere Gartenhütten in einer Kleingartenanlage aufgebrochen, Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, Dienstag, 15.03.2022, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 16.03.2022, 16:45 Uhr,

(jul) Von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag gelangten die Täter unbemerkt auf das Gelände der Kleingartenanlage in der Kasteler Straße in Wiesbaden-Biebrich und brachen dort mehrere Gartenhütten auf. Die Täter betraten die Kleingartenanlage und machten sich an mehreren Gartenhütten zu schaffen. Die Zugangstüren von mindestens acht Gartenhütten wurden gewaltsam aufgebrochen und anschließend durchsucht. Nachdem die Täter fündig wurden und Gegenstände im Wert von 1.000 Euro entwendeten, flüchteten sie unbemerkt in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2440 telefonisch in Verbindung zu setzen.

4. Falsche Handwerker machen Beute,

Wiesbaden-Schierstein, Frank-Wedekind-Straße / Mainz-Kastel, In der Witz Mittwoch, 16.03.2022, 12:30 Uhr / Mittwoch, 16.03.2022, 17:20 Uhr

(jul) Am Mittwochmittag kam es in der Frank-Wedekind-Straße zu einer Straftat zum Nachteil einer Seniorin, bei welcher zwei angeblichen Handwerker Schmuck entwendeten. Die Seniorin wurde gegen 12:30 Uhr durch zwei Männer im Treppenhaus angesprochen. Ihr wurde vorgegaukelt, dass es im Keller einen Rohrbruch gegeben hätte und man die Leitungen in ihrer Wohnung überprüfen müsste. Einer der angeblichen Klempner ging anschließend mit der Geschädigten in deren Küche und lenkte sie durch das Ausräumen des Spülschrankes ab, dass der andere Täter unbemerkt die Wohnung durchsuchen konnte. Nachdem die angeblichen Wasserwerker die Wohnung verlassen hatten, stellte die Seniorin den Diebstahl von Schmuck im Gesamtwert von 1.000 Euro fest. Beide Täter seien älter als 50 Jahre gewesen. Ein Täter sei korpulent gewesen und habe nur gebrochenes Deutsch gesprochen, der Andere hätte eine schmale Gestalt gehabt. Der korpulente Täter sei ca. 175 cm groß und mit einer orangefarbenen Warnweste bekleidet gewesen. Der schmale angebliche Wasserwerker habe eine Mütze getragen. Am frühen Mittwochabend kam es in der Straße "In der Witz" zu einer gleichgelagerten Tat. Dieses Mal wurde ein älterer Herr um Wertsachen gebracht. Ein Täter klingelte um 17:20 Uhr bei dem Geschädigten und gaukelte diesem vor, dass er Wasseruntersuchungen in der Wohnung vornehmen müsse. Dafür ging der Täter mit dem Wohnungsinhaber in das Bad. Während dieser Zeit betrat mindestens ein weiterer Täter unbemerkt die Wohnung und durchwühlte die Schränke. Aus einem Schlafzimmerschrank wurden drei Armbanduhren im Wert von mindestens 800 Euro. Anschließend flüchteten die Trickdiebe mit der Beute in nicht bekannte Richtung. Der angebliche Wasserspezialist sei ca. 30 Jahre alt und 185 cm großgewesen. Er habe helle Haut, eine korpulent Statur und schwarze Haare gehabt. Getragen habe er dunkle Kleidung und eine schwarze Mundnasenbedeckung. Zeuginnen und Zeugen, sowie mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

5. Seniorin die Handtasche gestohlen

Mainz-Kastel, Am Königsfloß Donnerstag, 17.03.2022, 10:00 Uhr

(jul) Am Donnerstagmorgen wurde in der Straße "Am Königsfloß" in Mainz-Kastel einer 86-jährigen Seniorin die Handtasche gestohlen. Während eines Spazierganges um ca. 10:00 Uhr wurde die geschädigte Seniorin von einem Mann angesprochen. Mit einer Broschüre in der Hand versucht der unbekannte Täter der 86-Jährigen die Funktionsweise einer Barockorgel zu erklären. Zu dieser Zeit befand sich die Handtasche der Seniorin an ihrem Rollator. Nachdem der Mann das Gespräch beendet hatte und fußläufig in unbekannte Richtung weggegangen war, stellte die Geschädigte den Diebstahl ihrer Handtasche fest. In der Handtasche befand sich Bargeld in der Höhe von 15 Euro. Der Täter sei ca. 30 Jahre alt und 180 cm groß gewesen. Er habe kurze schwarze Haare und sei mit einem schwarzen Anzug bekleidet gewesen. Hinweise auf den Täter nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

6. Versuchter Diebstahl an Pkw,

Wiesbaden-Schierstein, Alte Schmelze, Donnerstag, 17.03.2022, 03:30 Uhr,

(jul) Am frühen Donnerstagmorgen versuchten die unbekannten Täter in der Straße "Alte Schmelze" in Wiesbaden-Schierstein Fahrzeugteile an einem geparkten Pkw zu entwenden. Der blaue Pkw parkte am frühen Donnerstagmorgen um 03:30 Uhr am Straßenrand der Straße "Alte Schmelze" und die unbekannten Täter sahen es vermutlich auf die Fahrzeugteile ab. Der 53-jährige Mainzer konnte feststellen, dass mindestens drei unbekannte Täter seinen privaten Pkw mit einem Wagenheber aufbockten. Dabei wurde das Fahrzeug nicht beschädigt. Als die Diebe den Geschädigten wahrnahmen, ergriffen sie ohne Beute die Flucht in einem weißen Pkw mit Limburger (LM) Kennzeichen. Bei den Tätern habe es sich um drei männliche Person gehandelt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahlsversuches wurde eingeleitet. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 345 2540 telefonisch in Verbindung zu setzen.

7. Mülltonne auf Schulhof angezündet,

Wiesbaden, Blumenstraße, Mittwoch, 16.03.2022, ca. 18:20 Uhr,

(jul) Am frühen Mittwochabend wurden in der Blumenstraße durch unbekannte Täter auf dem Schulhof einer Schule ein Tisch und eine Mülltonne angezündet. Als eine Wiesbadenerin gestern Abend um 18:20 Uhr beim Spaziergang in der Blumenstraße in Wiesbaden unterwegs war, konnte sie Brandgeruch feststellen. Sofort versuchte sie die Ursache des Brandgeruchs ausfindig zu machen und konnte daraufhin die brennenden Gegenstände feststellen. Aufgrund des schnellen Handels der Zeugin konnte das Feuer durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden, bevor es auf das angrenzende Gebäude übergriff. Es entstand Sachschaden in der Höhe von 1.000 Euro. Täterhinweise liegen keine vor. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 telefonisch entgegen.

8. Seitenscheibe von Linienbus eingeschlagen, Wiesbaden, Bleichstraße, Mittwoch, 16.03.2022, 23:25 Uhr,

(jul) Am Mittwochabend beschädigte ein 19-jähriger Mann in der Bleichstraße einen Linienbus, nachdem er kontrolliert wurde und keinen gültigen Fahrschein hatte. Fahrkartenkontrolleure beabsichtigten am Mittwochabend um 23:25 Uhr zwei junge Männer in einem Linienbus zu kontrollieren. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass beiden Kontrollierten keine gültige Fahrkarte hatten. An der nächsten Bushaltestelle mussten die zwei jungen Männer mit den Kontrolleuren aus dem Bus aussteigen. Danach schlug der 19-Jährige mehrfach gegen eine Scheibe des Busses. Als der Bus anschließend seine Fahrt ohne die zwei jungen Männer fortsetzen wollte, warf der 19-Jährige die Fensterscheibe des Busses ein. Dabei wird niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Polizei leitete gegen den 19-Jährigen mehrere Ermittlungsverfahren ein.

9. Neun Kinder durch Reizgas verletzt

Wiesbaden, Manteuffelstraße Donnerstag, 17.03.2022, 13:40 Uhr

(jul) Am Donnerstagmittag wurden in der Manteuffelstraße mindestens neun Kinder durch Reizgas leicht verletzt. Die Kinder hielten sich gemeinsam auf einem Schulhof auf, als Unbekannte gegen 13:40 Uhr Reizgas über die Schulhofmauer sprühten. Der alarmierte Rettungsdienst behandelte die Geschädigten vor Ort, drei Kinder mussten vorsorglich in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Das Haus des Jugendrechtes hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Wiesbadener Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

