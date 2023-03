Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Einbruch in Firma

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brachen noch unbekannte Täter in eine Firma in der Florianstraße in Horrheim ein. Zunächst überstiegen sie einen Zaun, der das Firmengelände umgibt, um anschließend ein Fenster aufzuwuchten. In den Firmenräumen begaben sie sich in ein Lager und stahlen dort mehrere Kunststoffbehältnisse, in denen sich Wendeschneidplatten befanden. Wie hoch der Wert des Diebesguts ist, steht derzeit noch nicht fest, da die Anzahl der gestohlenen Behältnisse noch nicht bestimmt werden konnte. Ein Behältnis hat einen dreistelligen Wert. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

