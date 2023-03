Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall an Kreuzung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 06:00 Uhr im Bereich der Kreuzung Schlieffen- und Mörikestraße in Ludwigbsurg zu einem Unfall. Eine 46-jährige BMW-Fahrerin war aus Richtung Gänsfußalle kommend in der Mörikestraße unterwegs. Eine 56-Jährige fuhr mit ihrem VW die Schlieffenstraße in Fahrtrichtung Schwieberdinger Straße entlang. Im Bereich der Kreuzung bog die 46-Jährige links in die Schlieffenstraße ab und stieß hierbei mit dem VW zusammen. Sowohl die Lenkerin des BMW und ihre Beifahrerin, als auch die Fahrerin des VW wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt und mussten mit vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 17.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte behaupteten, bei "Grün" losgefahren zu sein. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang, insbesondere die Grünphase zum Unfallzeitpunkt, beobachtet haben. Diese sollen sich per Telefon unter 07141 18-5353 oder per -Email an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de melden.

