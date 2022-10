Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Verletzter nach Auffahrunfall auf Wilhelmstraße

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde ein 51-jähriger Autofahrer am Montagabend (17. Oktober) bei einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten auf der Wilhelmstraße. Zunächst war es in Höhe der Einmündung Wilhelmstraße/ Lange Straße zum Zusammenstoß einer 68-jährigen Volkswagenfahrerin mit dem Mercedes des verkehrsbedingt wartenden 51-Jährigen gekommen. Anschließend wurde die G-Klasse auf den Ford eines ebenfalls an der Ampel stehenden 59-Jährigen geschoben. Der Mercedesfahrer wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Alle Beteiligten waren zuvor auf der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Alle Unfallbeteiligten stammen aus Hamm.(es)

