POL-HAM: Einbruch in Imbiss

Hamm-Uentrop (ots) - Zwischen Freitag, 14. Oktober, 18 Uhr, und Samstag, 15. Oktober, 8.40 Uhr, haben Unbekannte versucht in ein Lotto-Geschäft am Alten Uentroper Weg einzubrechen. Die Täter versuchten durch Aufhebeln der Eingangstür in den Verkaufsraum zu gelangen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt zu verdächtigen Personen die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder als ...

