Polizei Dortmund

POL-DO: Nachtrag zu der Meldung über den verstorbenen Fahrradfahrer - Polizei sucht keine Zeugen mehr

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0044

Wie in der Meldung Nummer 0031 berichtet, ist ein 55-jähriger Dortmunder am Freitagvormittag (7.1.) in der Straße "Buschei" in Dortmund-Scharnhorst bewusstlos aufgefunden worden und später im Krankenhaus verstorben.

Das Ergebnis des Obduktionsberichts zeigt, dass der Dortmunder aufgrund eines internistischen Notfalls starb.

Die Polizei sucht daher nun keine Zeugen mehr.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5117432

