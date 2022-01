Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Auerstedt (ots)

Am 20.01.2022, gegen 18 Uhr teilte ein 78jähriger der Polizei in Apolda mit, dass er unmittelbar zuvor Geschädigter einer Unfallflucht geworden sei. Er befuhr die Ortsverbindungsstraße Auerstedt - Bad Sulza, als ihm kurz vor einer Kuppe ein Pkw Audi teils auf seiner Fahrspur entgegen kam. Trotz Ausweichmanöver kommt es zum Kollision beider Fahrzeuge an den jeweiligen Außenspiegeln. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort, woraufhin der Geschädigte noch versuchte, ihm nachzufahren. Einholen konnte er ihn jedoch nicht mehr. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

