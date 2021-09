Polizei Köln

POL-K: 2109621-3-K E-Scooter-Fahrerin nach Sturz in Klinik

Köln (ots)

Eine 17-Jährige ist am Montagabend (20. September) gegen 20.30 Uhr an der Kreuzung Hohenzollernring/Magnusstraße mit einem E-Scooter gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel gefahren und gestürzt. Rettungskräfte brachten sie mit einer Beinfraktur in eine Klinik. Aufgrund der Häufigkeit von Stürzen beim Überfahren von Bordsteinen, Gleisen und Fahrbahnunebenheiten rät die Polizei, sich nicht auf vermeintliches fahrerisches Können und Geschick zu verlassen. Um Stürze zu vermeiden gilt: Im Zweifel lieber absteigen! (ph/de)

