Polizei Köln

POL-K: 210921-2-K Transporter kollidiert beim Rückwärtsfahren mit Mountainbiker auf Radweg

Köln (ots)

Der Fahrer (56) eines Mountainbikes ist am Montagnachmittag (20. September) von einem Ford-Transit auf dem Radweg der Venloer Straße in Höhe des Westfriedhofes erfasst und schwer verletzt worden. Laut Zeugenaussagen hatte der 28-jährige Logistikfahrer den Transporter zuvor auf dem Radweg abgestellt und beim Wiederanfahren kurz zurückgesetzt. Rettungskräfte brachten den 56-Jährigen in eine Klinik. (ph/de)

