POL-HAM: 9-Jähriger verhindert Diebstahl

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Zwei unbekannte Täter flüchteten am Samstag, 15. Oktober, gegen 6.10 Uhr, nachdem sie in der Ringstraße versuchten ein Fahrzeug aufzubrechen. Ein Anwohner störte die beiden Unbekannten, als sie sich an einem parkenden KIA zu schaffen machten und informierte die Polizei. Die beiden Unbekannten sind männlich, zwischen 16 Jahre und 18 Jahre alt, zirka 1.70 Meter bis 1.80 Meter groß und waren ...

mehr