Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Balkonsturz eines 25-Jährigen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Seine Festnahme verhindern wollte offenbar ein 25-Jähriger, der am frühen Montagabend (17.10.2022, 18.15 Uhr) über den Balkon eines Mehrfamilienhauses auf der Tannhäuser Straße vor der Polizei flüchtete. Der Essener, der gleich zwei Haftbefehle besaß, stürzte bei seinem waghalsigen Vorhaben jedoch in die Tiefe. Die eingesetzten Polizeibeamten befanden sich zu diesem Zeitpunkt vor der noch geschlossenen Wohnungstür in der sechsten Etage. Ihnen war zuvor der Einlass verwehrt worden. Schwer verletzt wurde der Mann in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.(es)

