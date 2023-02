Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 20-Jähriger in Durlach ausgeraubt

Karlsruhe (ots)

Ein 20-jähriger Mann wurde am Dienstagabend in Durlach offenbar Opfer eines schweren Raubes.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der junge Mann gegen 19:25 Uhr unter einem Vorwand in die Nähe eines Getränkemarktes in der Lissenstraße bestellt. An der vereinbarten Örtlichkeit wartete bereits ein flüchtiger Bekannter mit mehreren Begleitern auf den 20-Jährigen. Im Laufe eines Gesprächs wurde der Geschädigte unvermittelt von einem der Männer mit einer vermeintlichen Schreckschusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert. Währenddessen durchsuchten weitere Täter die Taschen des Opfers und nahmen dessen Mobiltelefon an sich. Anschließend ging ein Tatverdächtiger den 20-Jährigen körperlich an und bedrohte ihn erneut mit der Waffe. Bevor der Mann mit seinen Begleitern mit einem Pkw flüchtete, gab er mehrere Schüsse aus der Waffe ab.

Der 20-Jährige wurde bei der Tat nicht verletzt und verständigte die Polizei.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die mutmaßlichen Täter nicht mehr festgestellt werden.

Der Geschädigte beschrieb einen der Tatverdächtigen als 20 bis 23 Jahre alt mit schwarzen Harren und Mittelscheitel. Ein weiterer Täter war circa 18-21 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er trug einen Dreitagebart und war komplett schwarz gekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

