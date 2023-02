Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kraftrad entwendet - Hinweise gesucht

Karlsruhe (ots)

Mitten im Wohngebiet wurde am Dienstag, zwischen 21:00 und 23:00 Uhr, ein auf einem Parkplatz in der Erzbergerstraße in Karlsruhe abgestelltes Kraftrad entwendet. Der Besitzer meldete den Diebstahl umgehend der Polizei.

Das Fahrzeug wurde zwischen zwei weiteren Krafträdern geparkt, welche offenbar in der ursprünglichen Parkposition verblieben. Auch war das gestohlene Kraftrad mittels Lenkradschloss und gezogenem Schlüssel Diebstahl gesichert. Möglicherweise haben die Diebe das Kraftrad in ein größeres Fahrzeug verladen.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug mit dem Kennzeichen NW (Neustadt an der Weinstraße) handelt es sich um ein Kraftrad der Marke Suzuki (DR-Z400S) mit blauer Folierung. Die Grundfarbe ist schwarz, der Tank silberfarben und die Handgriffe pinkfarben. Es hat eine digitale Öltemperaturanzeige und blau weißes LED Abblendlicht. Das Fußraster für potentielle Beifahrer wurde mit Kabelbindern fixiert.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666-3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Christina Dörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell