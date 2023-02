POL-KA: (KA) Stutensee - Nachtragsmeldung Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagvormittag bis Dienstagmorgen in zwei Kirchen sowie drei Kindertagesstätten im Stadtteil Karlsruhe-Neureut ein. In einer Kirche in der Moldaustraße hebelten bislang unbekannte Täter offenbar ein Fenster auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Hierbei verursachten sie einen ...

mehr