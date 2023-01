Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Katalysatordiebstahl - Tatverdächtige auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (18.01.2023), gegen 2 Uhr, wird der Polizei gemeldet, dass in der Froschlache verdächtige Geräusche zu hören seien. Die alarmierten Polizeikräfte konnten vor Ort drei Männer im Alter von 24, 29 und 50 Jahren kontrollieren. In der Nähe stellten die Beamten einen aufgebockten Toyota Prius fest, an dem der Katalysator bereits für einen Diebstahl abgetrennt wurde. Bei den Männern konnte Werkzeug aufgefunden werden. Außerdem waren sie mit einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Die Werkzeuge und das Auto der Täter wurden sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden auf der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Ob sie auch für weitere Katalysatorendiebstähle in Betracht kommen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

