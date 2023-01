Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (17.01.2023), gegen 11:20 Uhr, kam es an der Einmündung Ernst-Lehmann-Straße/Schuckertstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige wartete an der Einmündung, als ein Auto von der Schuckerstraße nach links auf die Ernst-Lehmann-Straße abbiegen wollte. Hierbei streifte der Fahrer das Auto der 22-Jährigen über die komplette Fahrzeugseite. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe 2500 Euro zu kümmern. Bei dem flüchtenden Auto soll es sich um einen Hyundai mit Ludwigshafener Kennzeichen handeln, der Fahrer sei ca. 50 Jahre alt, kräftig und hatte einen Drei-Tage-Bart.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Hyundai geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

