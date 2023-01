POL-PPRP: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Frankenthal (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (18.01.2023), vermutlich gegen 1:45 Uhr, geriet abgestellter Müll vor einem Lebensmittelgeschäft in der Speyerer Straße in Frankenthal in Brand. Das Feuer griff auf das Gebäude über. Bewohner der angrenzenden Wohnungen wurden evakuiert. Drei Personen wurden vorsorglich aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro ...

