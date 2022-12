Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Aplerbeck

Frau verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen

Um 20:21 Uhr wurde die Feuerwehr in den Holtingsweg gerufen. Dort brannte in einem Einfamilienhaus im Erdgeschoß, unter massiver Rauchentwicklung, die Küche in voller Ausdehnung. Sofort drangen zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr in das Gebäude ein um die noch vermisste Hausbewohnerin zu suchen. Diese wurde von den Einsatzkräften bewusstlos im Erdgeschoss aufgefunden und dem Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung übergeben. Nach sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen konnte bedauerlicherweise vom Notarzt nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Weiterhin wurde eine männliche Person mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert. Nach den Brandbekämpfungs- und Lüftungsmaßnahmen übernahm die Polizei die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung. Durch das Team für psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) der Feuerwehr erfolgte die vorübergehende Betreuung der Angehörigen der verstorbenen Frau. An der Einsatzstelle befanden sich der Grundschutz der Feuerwache 3 (Neuasseln), Einheiten der Feuerwache 4 (Hörde), Feuerwache 9 (Mengede) und der Löschzug 12 der Freiwilligen Feuerwehr (Aplerbeck) sowie der Rettungsdienst.

