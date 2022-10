Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weitefeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Weitefeld (ots)

Am 05.10.2022, gegen 22:15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw Audi die L 286 aus Weitefeld kommend in Richtung Friedewald. Im Verlauf der Strecke kam das Fahrzeug, im Bereich einer Kurve, infolge nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Pkw riss dabei ein Verkehrszeichen aus der Verankerung und blieb schließlich erheblich beschädigt auf einem angrenzenden Wiesengelände stehen. Der junge Fahrer wurde leichtverletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

