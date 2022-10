POL-PDNR: Nach Fahrt unter Alkoholeinfluss Haftbefehl vollstreckt

Linz am Rhein (ots) - Am 04.10.22 zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr stellte eine Geschädigte ihren grauen Lupo auf dem Parkplatz im Bereich des Bahnhofs in Linz am Rhein ab. Nachdem sie mit dem PKW wieder losfuhr, nahm sie ungewöhnliche Geräusche wahr. In der Folge wurde festgestellt, dass der Katalysator durch unbekannte Täter herausgeschnitten wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der ...

mehr