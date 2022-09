POL-PDLD: Germersheim - Ehrlicher Finder, glücklicher Verlierer

Rülzheim (ots) - Mit drogentypischen Auffälligkeiten fiel am Dienstagmorgen ein 49-jähriger Autofahrer auf. Gegen 07 Uhr wurde er durch eine Streife der Polizeiinspektion Germersheim in Rülzheim kontrolliert. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Betäubungsmittel, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurden in seiner Kleidung Betäubungsmittel aufgefunden. Im Anschluss wurde sein ...

mehr