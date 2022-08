Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweiradkontrollen und ein Pedelec-Training für Senioren

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Donnerstag, 18.08.2022, führte der Verkehrsdienst der Polizei Bielefeld zusammen mit dem Verkehrsüberwachungsdienst der Stadt Bielefeld Kontrollen von Zweirädern in der Innenstadt durch. Am selben Tag fand ein Pedelec-Training für Senioren auf dem Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht Bielefeld statt.

Im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr erfolgte der Einsatz in der Bielefelder Innenstadt, bei dem schwerpunktmäßig E-Scooter, Pedelecs und Krafträder sowie das Fehlverhalten der Nutzer unter die Lupe genommen wurden.

Im Zuge der Kontrolle stießen die Beamten auf vielfältige Verstöße. In 35 Fällen verhängten sie ein Verwarngeld gegen Radfahrer, die während der Fahrt ein Handy nutzten, den Radweg in die falsche Richtung befuhren, den Fußgängerweg nutzten oder das Schild "Verbot für Radfahrer" ignorierten.

Des Weiteren erhielt ein Radfahrer eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, da er über eine rote Ampel fuhr. Zudem fielen einige E-Scooter-Nutzer auf, da sie zu zweit auf dem Scooter unterwegs waren. Sie mussten Verwarngelder zahlen.

Die Bediensteten des Verkehrsüberwachungsdienstes der Stadt Bielefeld stellten rund 70 Verwarngelder für Fahrradfahrer und E-Scooter-Nutzer aus, die in den meisten Fällen Parkverstöße begangen hatten.

Zudem führten Polizeibeamte der Verkehrsunfallprävention ein kostenloses Pedelec-Training für Senioren auf dem Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht in Sennestadt durch. Dort erfuhren die Teilnehmer in einem Theorieteil alles Wissenswerte rund um das Thema E-Bike und Pedelec und die sichere Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr. Im anschließenden Praxisteil konnten sie ihre Pedelecs auf unterschiedliche Parcours an ihre individuellen Grenzen bringen, um dadurch im öffentlichen Straßenverkehr möglichst gut gewappnet zu sein.

